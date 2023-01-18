Видео с места крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 опубликовано в сети Фото: REUTERS

Очевидцы публикуют в сети видео с места крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 года. Воздушное судно рухнуло прямо около детского сада. На кадрах видно, что огонь перебросился на здание.

Этот вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Согласно заявлению представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, он выполнял задание ГСЧС, пишет ТАСС.

В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета, ведомство рассматривает три основные версии: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.

Напомним, утром 18 января в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом с детским садом, где находились дети и сотрудники учреждения. После крушения начался пожар. Изначально сообщалось, что в результате случившегося пострадали пять человек, однако по последним данным число погибших выросло до 18, а пострадавших - до 26. Среди жертв есть дети.