Российские артиллеристы и морпехи сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы и морпехи сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное в ДНР, - говорится в сообщении в телеграм-канале военного ведомства.

Также там уточнили, что общие потери противника составили до 90 украинских бойцов, четыре боевые бронемашины, один пикап и 7 авто.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, уточнили в ведомстве.