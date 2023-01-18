Путин призвал придать анафеме коллаборационистов и предателей

Всегда были коллаборационисты, предатели, даже в России: "Русская освободительная армия", однако важная задача в том, чтобы предать их анафеме (отделению, изгнанию), а о героях помнить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Во многих странах происходит героизация (коллаборационистов). Что в Латвии происходит - там ССовцы каждый год маршируют. Это бывшие бойцы подразделения СС, прикрываясь тем, что они боролись якобы за национальную независимость. Но ничего не может быть оправданием сотрудничеству с нацистами", - считает Путин.

Вместе с тем российский лидер вспомнил "возвеличивающих Бандеру на Украине". И в этой связи он заявил о "полном праве" РФ считать, что "они неонацисты". По его мнению, немецкие оккупанты "передавали им "грязную работу".

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