Санкции США в отношении ЮАР влияют на положение не только республики, но и других стран, объяснила глава МИД ЮАР Пандор Фото: REUTERS

ЮАР обратилась к США с просьбой пересмотреть односторонние санкций. Об этом в интервью РИА Новости сообщила министр иностранных дел республики Наледи Пандор.

"Всегда есть проблема с односторонними санкциями и их влиянием на многие страны, которые не участвуют в конкретном конфликте, поэтому мы указали нашим друзьям в Соединенных Штатах, что хотим пересмотра с их стороны односторонних санкций, которые часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем", — сказала дипломат.

Пандор привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы, которые, невзирая на одностороннюю направленность, затрагивают параллельно много стран и вызывают для них серьезные проблемы.

Она подчеркнула, что можно говорить о нарушении международного или гуманитарного права со стороны государства, когда мировое сообщество, например ООН, поддерживает санкции. Но, когда "мы чувствуем одностороннее навязывание без решения ООН, мы не думаем, что Южная Африка связана ними", - добавила министр.

Вся Куба надеялась, что в период правления президента США Джо Байдена произойдет ослабление экономической блокады страны. Как объяснила старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара, “блокирование” означает, что со стороны США происходит ограничение торговых связей Кубы. Они давят на компании других стран, чтобы те не заключали сделки с Кубой. В противном случае США грозится наложить санкции на них.