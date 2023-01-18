Центробанк устанавливает официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам с 18 января 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный банк России устанавливает официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Теперь в перечень включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

- Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года, - говорится в заявлении Банка России.

До этот момента ЦБ устанавливал курсы рубля к 34 иностранным валютам, а сейчас их стало 43.

Летом 2022 года сообщалось, что Центробанк РФ разрешил банкам продавать физическим лицам доллары и евро, полученные из разных источников. Ранее обмен валюты мог производиться только за счет средств, которые поступили в банковские кассы от граждан после 9 апреля 2022 года.

Также сайт KP.RU писал, что Банк России с 11 апреля 2022 года отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая еще 4 марта была установлена на уровне 12%. Ее ввели как одно из ограничений для повышения спроса на валюту.