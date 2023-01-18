Зеленский подтвердил гибель 15 человек при падении вертолета в Броварах

Президент Украины Зеленский выразил слова соболезнования в связи с трагедией в Броварах Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова соболезнования в связи с трагедией в Броварах. Он отметил, что в результате падения вертолета возле детского сада погибло 25 человек, 10 из которых были дети. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!" - написал президент.

Вместе с тем он поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Броварах погибло 18 человек. При этом 26 пострадали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что среди погибших минимум двое детей.

Напомним, в результате падения вертолета возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Он и его заместитель, госсекретарь ведомства по совместительству, Евгений Енин были на борту вертолета в момент крушения. Об этом сообщил глава Народной полиции Украины Игорь Клименко, уточнив, что всего на борту вертолета находилось 9 человек, по предварительной информации, никто не выжил.