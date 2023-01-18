Число погибших при падении вертолёта в Броварах возросло до 18 Фото: REUTERS

При крушении вертолета в Броварах погибло 18 человек. При этом 26 пострадали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что среди погибших минимум двое детей. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД.

"Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек", - пишет издание. СМИ отмечают, что среди погибших было трое детей, пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. Ряд изданий также подтвердил факт гибели 18 человек.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что в результате падения вертолета возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Он и его заместитель, госсекретарь ведомства по совместительству, Евгений Енин были на борту вертолета в момент крушения. Об этом сообщил глава Народной полиции Украины Игорь Клименко, уточнив, что всего на борту вертолета находилось 9 человек, по предварительной информации, никто не выжил.

Напомним, утром 18 января в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом со зданием детского сада. После крушения начался пожар.

По информации МВД Украины, в результате случившегося пострадали пять человек. При этом, какому именно ведомству принадлежит вертолет, пока не уточняется.