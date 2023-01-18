Путин заявил, что у России есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, заявил, что у Москвы есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским, указав на Бандеру которого на Украине возвели в ранг героя.

«Я хочу это подчеркнуть. Мы абсолютно обоснованно говорим, что боремся с неонацизмом. Там Бандеру, который расстреливал мирное население, возведен в ранг национального героя Украины. Ну как это можно себе представить? И все помалкивают. И они продолжают эту практику. У нас есть все основания называть режим неонацистским и все основания помогать тем людям, которые считают себя частью русской культуры», - заявил глава государства.

Напомним, ранее Путин сказал о неизбежности столкновения России с неонацистскими формированиями на Украине, отметив, что украинский народ был главной жертвой намеренного навязывания ненависти к русским. По его словам, РФ всегда с теплотой относилась к украинцам. Глава государства также заявил, что российская история и культура являются основой суверенитета, что вызывает раздражение западных стран.