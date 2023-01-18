Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 января 2023 12:43

Путин рассказал, что поможет России победить на Украине

Путин заявил, что единство и сплоченность русского народа помогут победить на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, рассказал, что поможет России победить на Украине, выделив единство и сплоченность русского народа, а также «мужество и героизм» Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

«Что нам может в этом помочь? Вы знаете, в этом смысле концептуально, по сути, с точки зрения конечного результата и победы, который неизбежен, есть несколько вещей, которые никуда не делись. Это - единство и сплоченность русского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках СВО. И конечно работа ОПК, таких предприятий как вашего», - заявил глава государства.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, российский лидер также заявил, что у Москвы есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским, указав на Бандеру которого, как он отметил, на Украине возвели в ранг героя.