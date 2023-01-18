Премьер Польши Моравецкий обещал передать танки Leopard Украине только вместе с союзниками

Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники направят технику для вооружения полноценной бригады Фото: REUTERS

Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники также направят технику, чтобы вооружить полноценную бригаду. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков также и другими, чтобы иметь возможность вооружить целую бригаду или две бригады", - сказал он.

Также Моравецкий подчеркнул, что положение Украины требует "немецкий вклад", а сделанных ранее поставок из Германии явно недостаточно. По его словам, Польша рассчитывает в кратчайшие сроки получить от ФРГ разрешение на отправку Украине 14 танков Leopard.

"Крупнейшая страна ЕС, сильнейшее с экономической точки зрения государство не может избегать поддержки Украины", - отметил польский премьер.

Польша, с его слов, стремится к созданию международной коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение.

Также сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого столкновения России и НАТО нельзя допустить. По словам политика, Берлин намерен продолжить поддержку Украины, но любые поставки оружия, в том числе тяжелых танков, должны согласовываться с союзниками по Североатлантическому альянсу.