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НовостиПолитика18 января 2023 13:34

Премьер Польши Моравецкий обещал передать танки Leopard Украине только вместе с союзниками

Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники направят технику для вооружения полноценной бригады
Владимир РОМАНЕНКО
Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники направят технику для вооружения полноценной бригады

Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники направят технику для вооружения полноценной бригады

Фото: REUTERS

Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники также направят технику, чтобы вооружить полноценную бригаду. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков также и другими, чтобы иметь возможность вооружить целую бригаду или две бригады", - сказал он.

Также Моравецкий подчеркнул, что положение Украины требует "немецкий вклад", а сделанных ранее поставок из Германии явно недостаточно. По его словам, Польша рассчитывает в кратчайшие сроки получить от ФРГ разрешение на отправку Украине 14 танков Leopard.

"Крупнейшая страна ЕС, сильнейшее с экономической точки зрения государство не может избегать поддержки Украины", - отметил польский премьер.

Польша, с его слов, стремится к созданию международной коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение.

Также сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого столкновения России и НАТО нельзя допустить. По словам политика, Берлин намерен продолжить поддержку Украины, но любые поставки оружия, в том числе тяжелых танков, должны согласовываться с союзниками по Североатлантическому альянсу.