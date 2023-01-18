Шольц заявил о недопустимости прямого столкновения России и НАТО

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Прямого столкновения России и НАТО нельзя допустить. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит агентство Bloomberg.

По словам политика, Берлин намерен продолжить поддержку Киева, но любые поставки оружия, в том числе тяжелых танков, должны согласовываться с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что расширение Североатлантического альянса было задумано для того, чтобы подготовиться к войне с Российской Федерацией.

По его словам, поступки западных лидеров, как ныне действующих, так и бывших, поражают цинизмом, а события 2022 года сделали невозможным доверительный диалог с западными партнерами, основанный на принципах взаимоуважения.

Напомним, британский обозреватель Джек Уолтерс уверен, что Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон". Автор подчеркнул, что оружие производит минимум шума и легко маневрирует — это делает его уничтожение силами Североатлантического альянса невозможным.