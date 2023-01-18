Глава Минобороны Канады заявил о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Фото: REUTERS

Глава минобороны Канады Анита Ананд во время визита в Украину провела встречу с коллегой из военного ведомства Алексеем Резниковым и анонсировала передачу Украине 200 бронеавтомобилей Senator.

"Министр Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator", - говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Целью визита министра Ананд в Киеве было подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками, в том числе с министром обороны Алексеем Резниковым.

Отмечается, что передача бронемашин обусловлена запросом Украины. Поставка военной техники оценивается в 67 миллионов долларов.

Напомним, Канада ввела санкции против 33 российских граждан, которые работают или работали в шести российских ведомствах.

"Сегодня, накануне Дня прав человека, достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила, что Канада вводит меры в отношении тех, кто причастен к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России, Иране и Мьянме", - сообщалось на сайте правительства Канады. Основной причиной введения санкций стало проведение спецоперации России в Украине.