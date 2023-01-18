Правительство России не поддержало установление 31 декабря выходным днем Фото: Олег ЗОЛОТО

Российское правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем.

Напомним, соответствующее изменение в ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации предлагалось внести согласно законопроекту фракции ЛДПР.

Как писал сайт KP.RU, инициаторы проекты объясняли необходимость таких изменений тем, что, как правило, если 31 декабря выпадает на рабочий день, многие работники берут отгулы или же отпуск за свой счет для того, чтобы подготовить все необходимое для Нового год. Отмечалось также, что отдельные граждане и организации не раз обращались с предложениями сделать эту дату нерабочим днем.

В проекте отзыва кабмина отмечается, что «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», поэтому правительство уже сейчас имеет право переносить выходные дни на 31 декабря «в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется».