Дипломат РФ заявил, что Украина и Запад способны в любой момент прекратить боевые действия Фото: REUTERS

Киев и его кураторы из западных стран способны в любой момент прекратить боевые действия на Украине. Такое заявление в среду, 18 января, сделал глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов, отметив, что предложения Москвы известны и остаются в силе.

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения … по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране», - сказал российский дипломат в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Гаврилов также заявил, что успех специальной военной операции, проводимый Россией на Украине, на данный момент «развивается» и он «неминуем», как и сама реализация поставленных руководством страны целей.

Напомним, сегодня, 18 января, президент России Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции неизбежна.