Путин: Наша победа неизбежна Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что победа нашей страны в спецоперации неизбежна.

Он также добавил, что этому процессу способствуют единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов.

- С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа, - сказал глава государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время выступления в Санкт-Петербурге объяснил причины начала спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона долгое время терпела, но ее обманули.

Напомним, 18 января российский лидер находится с визитом в Санкт-Петербурге. Там Путин возложил цветы к братской могиле и к монументу “Мать-Родина”. Также у политика состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и губернатором региона Александром Бегловым.