Пушилин заявил, что украинские войска рискуют попасть в окружение в районе Северска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 18 января, заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение в районе Северска.

По его словам, в окружение рискует попасть украинская группировка, которая на данный момент находится в укрепрайонах Северска. Как он уточнил, это произошло после того, как под контроль российских войск была взята железнодорожной станция Соль, то есть были перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска.

«Ну и со снабжением сейчас, конечно же, на порядки хуже», - добавил врио главы ДНР в эфире Первого канала, отметил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, однако Вооруженные силы (ВС) России продвигаются.

Напомним, днем ранее, 17 января, Пушилин рассказал о весомых успехах ВС России, заявив тогда после занятия станции Соль в районе Соледара было перерезано сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском, который, как он отметил, рассчитывают занять в ближайшее время.