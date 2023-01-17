Пушилин сообщил о весомых успехах ВС России в Марьинке Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о весомых успехах Вооруженных сил (ВС) России в Марьинке, отметив, что скоро данный населенный пункт перейдет под полный контроль российских войск.

Как сообщает врио главы ДНР, после занятия Соледара российскими войсками, а также железнодорожной станции Соль в районе этого города было перерезано сообщение и снабжение Вооруженных войск Украины (ВСУ) между Северском и Артемовском, а последний, по его словам, рассчитывают занять в ближайшее время.

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию», - заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что вечером в четверг, 12 января, было завершено освобождение Соледара, который, как подчеркнули в российском военном ведомстве, имеет особое значение для успешного продолжения наступательных действий, в том числе на Артемовск.

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