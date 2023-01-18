Глава СПЧ Фадеев призвал прокуратуру проверить законность ареста журналистки Александры Баязитовой

В СПЧ убедились в тяжелом состоянии журналистки Баязитовой и потребовали проверить законность меры пресечения Фото: из зала суда

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в форме письма к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль дело журналистки Александры Баязитовой. Об этом пишет пресс-служба СПЧ в своем телеграм-канале.

"В условиях следственного изолятора многие ее (Баязитовай) хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже 4 месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мама", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что перед Новым годом заключенную посетил член Совета, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и лично убедился в болезненном состоянии журналистки.

На основании этих условий Валерий Фадеев обратился к генпрокурору России и потребовал взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения. По информации ведомства, СПЧ продолжает следить за ситуацией с журналисткой Александрой Баязитовой, которую обвиняют в вымогательстве денег у "Промсвязьбанка".

Напомним, арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова заявила, что назвала себя не виновной в преступлении.

"Она сказала, что не признает вину. Кроме этого, Баязитова сообщила, что страдает от хронических заболеваний. В связи с этим мы рекомендовали администрации изолятора обеспечить контроль состояния ее здоровья", - рассказал член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов.