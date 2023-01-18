Российский военный рассказал о пытках в плену на Украине Фото: REUTERS

Российские военные Алексей Лукоянов подвергались издевательствам со стороны украинских военнослужащих в плену на Украине. Об этом боец Вооруженных сил (ВС) России рассказал спецпроекту «Трибунал. Пытки российских военнопленных» .

Как сообщил российский военный, его схватили в плен в начале марта прошлого года. По его словам, по дороге в Россию его перехватила машина, из которой вышли три военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), потребовавших сдаться, угрожая при этом оружием.

«Они сразу посадили меня на колени, сняли бронежилет, рюкзак, замотали руки скотчем, запихнули в багажник, там машина была по типу Lada Largus, наверное», - рассказал российский военный, отметив, что украинцы потребовали от него говорить на камеру о необходимости выходить на митинги, а также остановить специальную военную операцию.

Лукоянов заявил, что украинские военные в течение двух ночей после задержания жестоко избивали его, надев на него наручники. Как он отметил, жестоким издевательствам подвергались российские офицеры.

«К нам приезжал главный по службе в СИЗО на Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду», - сообщил солдат.

Напомним, ранее уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины, Организации Объединенных Наций (ООН) и Красный Крест потребовать от украинских военных не применять пытки к пленным. Омбудсмен опубликовала фото и видео, полученные от родственников попавших в плен российских военных, где можно было увидеть издевательства над ними.