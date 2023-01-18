Латвия поставит Украине беспилотники, вертолеты, пулеметы и ЗРК Stinger Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рига поставит Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также вертолеты и пулеметов. Об этом сообщила министра обороны Латвии Инары Мурниеце.

«В ближайшее время мы направим Украине новые партии военной помощи. Это будут ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, беспилотные летательные аппараты», - приводит агентство LETA слова главы военного ведомства республики.

Кроме того, Мурниеце заявила о намерении Риги продолжить в 2023 года обучение украинских военнослужащих разного уровня, а также «увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев», чем это было в прошлом году.

Напомним, днем ранее, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Украине почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.