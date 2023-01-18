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НовостиВ мире18 января 2023 18:39

Шольц считает, что Россия "должна проиграть" для завершения украинского конфликта

Канцлер ФРГ заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шольц считает, что Россия "должна проиграть" для завершения украинского конфликта

Шольц считает, что Россия "должна проиграть" для завершения украинского конфликта

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в среду, 18 января, заявил, что Россия должна потерпеть поражение для завершения боевых действий на Украине.

«Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо … Чтобы конфликт закончился, Россия должна потерпеть неудачу», - приводит N-TV слова главы немецкого правительства.

Как писал сайт KP.RU, комментируя вопрос, почему Берлин не поставляет Киеву танки Leopard 2, Шольц сказал о необходимости избежать прямой конфронтации Североатлантического альянса и России. При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия на данный момент занимает одно из первых мест по объему поддержки Украине, указав также и на решения в координации с союзниками для того, чтобы избегает односторонних шагов.