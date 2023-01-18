Шольц считает, что Россия "должна проиграть" для завершения украинского конфликта Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в среду, 18 января, заявил, что Россия должна потерпеть поражение для завершения боевых действий на Украине.

«Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо … Чтобы конфликт закончился, Россия должна потерпеть неудачу», - приводит N-TV слова главы немецкого правительства.

Как писал сайт KP.RU, комментируя вопрос, почему Берлин не поставляет Киеву танки Leopard 2, Шольц сказал о необходимости избежать прямой конфронтации Североатлантического альянса и России. При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия на данный момент занимает одно из первых мест по объему поддержки Украине, указав также и на решения в координации с союзниками для того, чтобы избегает односторонних шагов.