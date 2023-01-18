Шесть человек погибли из-за лески на фестивале воздушных змеев в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое взрослых и трое детей погибли в Индии после того, как им перерезало горло леером в ходе международного фестиваля воздушных змеев.

Как передает CNA, все произошло в индийском штате Гуджарат. Отмечается, что некоторые участники фестиваля использовали для своих воздушных змеев острые леера, которые покрыты стеклом. Когда несколько граждан запутались в таких леерах шеей, то получили смертельные раны.

Самой младшей жертвой стала двухлетняя девочка, шея которой была порезана веревкой от воздушного змея, когда та каталась со своим папой на велосипеде. Похожая ситуация произошла с семилетним мальчиком и с тремя взрослыми мужчинами. Шестой жертвой была малолетняя девочка, шедшая пешком домой со своей мамой.

Кроме того, отмечается, что жертвами таких острых лееров также стали сотни птиц и животных.

Напомним, в конце октября в Индии обрушился мост, в результате чего погибли не менее 40 человек, а по меньшей мере 100 человек пропали без вести.