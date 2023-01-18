Посольство России в Эстонии перестало принимать заявления об отказе от гражданства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления об отказе от российского гражданства в Эстонии временно не принимаются. Об этом в среду, 18 января 2023 года, сообщило посольство России в Таллине.

«Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен», - сказан в сообщении, публикованном на интернет-странице диппредставительства в разделе, который посвящен консульским вопросам.

Причины, а также срок действия данного режима российское посольство не называет.

Численность населения Эстонии составляет около 1,3 млн человек, из которых примерно 90 тысяч человек имеют российское гражданство.

Напомним, на прошлой неделе, 11 января, Министерство иностранных дел Эстонии заявило послу России в Таллине о необходимости сократить численность сотрудников в российском посольстве до восьми дипломатов. Таким образом, до 1 февраля 2023 года численность работников дипмиссии должна быть сокращена вдвое.