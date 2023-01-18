Названы условия, при которых Шольц разрешит поставки Украине танков Leopard Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что Вашингтон поставит украинской стороне танки Abrams. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным издания, подобное условие глава немецкого правительства поставил в ходе состоявшегося в минувший вторник, 16 января, телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом.

Как отмечается, канцлер ФРГ ни раз заявлял, что Берлин не будет делать односторонних шагов в вопросе военной поддержки Киеву. Уточняется, что американский лидер в ходе телефонного разговора не дал твердого согласия на передачу Abrams.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 19 января, комментируя вопрос, почему Берлин не поставляет Киеву танки Leopard 2, глава немецкого правительства заявил о необходимости избежать прямой конфронтации Североатлантического альянса и Москвы.