Стоматолог Автандилян рассказала про эффективные народные средства при зубной боли Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала россиянам про эффективные народные средства, которые помогут при зубной боли.

По ее словам, стоит обратить внимание на настои трав, солевой раствор и алоэ.

- Наиболее подходящие для полоскания полости рта настои из ромашку, чабреца, череды, календулы, мяты. Можно выбрать один компонент или растительный сбор - главное, чтобы раствор для полоскания не был слишком горячим или холодным. ... Это поможет снять воспаление и немного унять боль, - объяснила доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Также доктор посоветовала использовать раствор на основе поваренной, морской или йодированной соли, который используется для полоскания рта.

- Такой раствор отлично дезинфицирует и помогает при воспалении. Он буквально вымывает болезнетворные бактерии и токсины из самых труднодоступных мест, - рассказала Автандилян.

Кроме того, она посоветовала натирать место локализации боли мякотью алоэ, поскольку сок этого растения оказывает ранозаживляющее действие и повышает местный иммунитет.

- Можно натереть проблемную зону кусочком мякоти, смазать соком десну у больного зуба или приложить к нему растение в качестве аппликации, - уточнила врач.

При этом стоматолог предостерегла о том, что некоторые травы и растения могут вызывать аллергическую реакцию.

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