В Польше украинские школьники подали жалобу на учительницу из-за ее политических взглядов

В Польше украинские школьники пожаловались на учительницу из-за ее политических взглядов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские школьники подали жалобу на преподавателя Малгожату Число, которая ранее приняла участие в пикете против украинизации Польши. Историю рассказывает издание Kresy.

По информации издания, Малгожата Число еще в октябре 2022 года участвовала в пикете против украинизации Польши. При этом в руках у Число был польский флаг. Украинским школьникам не понравились также листовки, которые распространялись на пикете. В листовках Бандера и Шухевич были названы преступниками. Также в агитационных материалах содержались призывы запретить «прославление убийц».

Из-за жалобы школьников Малгожате Число пришлось объясняться с Дисциплинарной комиссией при Совете по образованию, а в городе Тарнобжег прошла акция уже в защиту самой Малгожаты Число.

Число преподает математику в Региональном центре профессионального образования в городе Ниск.

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