Госдеп США заявил о праве Киева самостоятельно решать, как применять западное оружие

В США заявили о праве Украины использовать предоставляемое оружие как угодно. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не принимают решения о целях для Украины, а Киев самостоятельно решает, как применять западное оружие. Об этом заявил в четверг 18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории», - сказал Прайс во время регулярного брифинга.

Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон не подталкивает Украину к нанесению ударов по российской территории. В то же время Соединенные Штаты не признают Крым территорией Российской Федерации, уточнил он.

Напомним, официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. NYT сообщает, что администрация Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине «средства для нанесения ударов по Крыму». США рассчитывают таким образом «усилить позицию Киева на любых будущих переговорах» с Россией.

Ранее Соединенные Штаты не раз заявляли, что не намерены признавать вхождение Крыма в состав России.