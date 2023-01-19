Белый дом оскорбился высказыванием Лаврова о попытках США решить «русский вопрос» методами Гитлера

Джон Кирби назвал оскорбительным для Вашингтона сравнение методов деятельности США с методами Гитлера. Фото: REUTERS

В администрации США назвали оскорбительными высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что действия Вашингтона по созданию антироссийской коалиции можно сравнить с действиями Адольфа Гитлера.

Лавров представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», цитирует ТАСС заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения «русского вопроса», - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также находил сходство нынешнего контроля Соединенных Штатов над Европой с ситуацией в прошлых веках.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал три ключевых слова по итогам 2022 года.