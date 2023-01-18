Лавров описал итоги 2022 года в трех словах

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал три ключевых слова по итогам 2022 года. Его мнение приводит в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое трагичное — война. Дарующее надежду — победа. Самое важное — победа, потому что переговоров та сторона не хочет", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU. Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи. Одним из аргументов назван законодательный запрет Киева на ведение переговоров с российским правительством.

Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил два важных действия, которые следует выполнить Западу для возобновления переговоров по конфликту на Украине. В первую очередь, следует признать или "молчаливо принять" новые регионы России, утверждает политик.