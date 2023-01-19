Беженка с Украины заявила о "социальной смерти" в Британии из-за языкового барьера Фото: REUTERS

Беженка с Украины Елена Знаткова в беседе с изданием Wales Online пожаловалась на языковой барьер в Великобритании.

По ее ловам, из-за этого ей приходится переживать "социальную смерть".

После начала спецоперации украинка вместе со своей дочерью Дарьей эвакуировалась на запад Украины, а позже перебралась в британский Кардифф. Туда ей удалось попасть после заключения соглашения с местным жителем в рамках программы "Дома для Украины".

Рассказывая о своей жизни в британском городе женщина, не говорящая по-английски, пожаловалась на трудности с устройством на работу.

- Я прохожу стадию социальной смерти. Языковые барьеры сводят на нет мой опыт, мои знания и навыки. Я не могу применить свое образование на практике - я преподаватель университета, - рассказала Елена.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы недовольны условиями проживания на круизном лайнере Ambition, который зафрахтовало специально для их размещения правительство Шотландии. Газета Observer со ссылкой на украинцев, проживающих на судне, сообщает, что многие беженцы страдают от кашля и расстройства желудка. Также украинцы рассказали о нескольких случаях бактериальной инфекции.