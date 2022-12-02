Украинские беженцы пожаловались на проживание на круизном лайнере в Шотландии

Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере. Фото: REUTERS

Украинские беженцы недовольны условиями проживания на круизном лайнере Ambition, который зафрахтовало специально для их размещения правительство Шотландии. Об этом пишет газета Observer.

Со ссылкой на украинцев, проживающих на судне, издание сообщает, что многие беженцы страдают от кашля и расстройства желудка. Также украинцы рассказали о нескольких случаях бактериальной инфекции.

Беженцы пожаловались, что не могут открывать окна в каютах из-за идущего от расположенной неподалеку мусорной свалки сильного запаха, а их дети вынуждены были ходить в местную школу пешком.

Также сообщалось, что украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии.

Ранее украинские общественники призвали Швецию увеличить пособие для беженцев.

В то же время жители Великобритании массово жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. В материале издания отмечается, что на сегодняшний день уже более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья.