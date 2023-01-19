Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство поддерживает любые инициативы, которые направлены на сохранение здоровья граждан. Так там прокомментировали идею о запрете продажи вейпов в стране.

- Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Днем ранее сообщалось, что в Госдуме задумались о том, чтобы запретить продажу электронных устройств для курения, известных как вейпы. Спикер Вячеслав Володин предложил профильным комитетам подготовить предложения. Особое опасение вызывает то, что к вейпам пристрастились подростки, так что инициатива направлена, прежде всего, на ограничение курения среди них.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Москве у школьника во рту взорвалась электронная сигарета. Рванувший вейп разворотил мальчику челюсти, зубы, губы. Школьника сразу отправили на операционный стол. Общий наркоз. Три часа над ним колдовал дежурный челюстно-лицевой хирург. И такой случай далеко не единственный.