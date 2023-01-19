Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франции необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на поддержку Украины, считает французский президент Эммануэль Макрон.

«Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что надо поставить Россию на колени. Франция поддерживает украинское сопротивление, но необходимо всегда сохранять возможность диалога», – сказал он в интервью El Pais.

Как отметил политик, он много раз говорил с российским лидером и до, и с начала конфликта на Украине. При этом он высказал недовольство, что в последнее время переговоров с Путиным не было. По мнению Макрона, боевым действиям на Украине способствовал кризис российской модели. Политик заявил, что РФ великая держава, но восстановление после развала Советского Союза дается ей тяжело.

Как писал сайт KP.RU, в начале января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, Путин и Макрон поддерживают контакты, но в настоящий момент в их диалоге имеется пауза.

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