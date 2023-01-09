Песков сообщил, что Путин и Макрон поддерживают контакты, но в диалоге есть пауза

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поддерживают контакты, но в настоящий момент в их диалоге имеется пауза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник, 9 января 2023 года.

"Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", - уточнил официальный представитель Кремля.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что "парадокс" Владимира Путина состоит в том, что тот не является "неприятным" человеком. По его словам, с начала российской спецоперации на Украине глава Франции призывал к поддержанию диалога с президентом России, но при этом все равно критически высказывался о Москве из-за украинского кризиса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон считает, что прямой контакт с Владимиром Путиным важен для возобновления взаимодействия между странами.

По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами и он не видит "других вариантов". Вместе с тем глава Франции считает, что решение должны принимать украинцы.