Глава Минцифры Шадаев не видит необходимости в блокировке YouTube Фото: REUTERS

Министерство цифрового развития по-прежнему не видит необходимости в блокировке видеохостинга YouTube в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Позиция министерства по этому вопросу не изменилась. Это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива», – сказал министр в беседе с журналистами.

Напомним, в апреле 2022 депутат Государственной думы Алексей Черняк выступил с идеей законодательно запретить видеохостинг YouTube на десять лет.

Между тем зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов сообщил, что в нижней палате парламента не обсуждается вопрос о закрытии видеохостинга.

Почему в России могут заблокировать YouTube, читайте здесь на KP.RU. По мнению экспертов, видеохостинг превратился в инструмент политической манипуляции.