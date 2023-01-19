Украинский пленный пожаловался на обман ВСУ Фото: REUTERS

Украинский военный Ярослав Заярный, попавший ранее в плен под Кременной, рассказал про обман ВСУ.

Мужчина признался, что изначально ему обещали службу в своей области, но почти сразу отправили на передовую.

- Да, говорили, что будем возле своей семьи нести службу. Никаких боевых действий ... Но все случилось наоборот, - жалуется украинский военнопленный.

Он также добавил, что его подразделение практически сразу после недолгого курса обучения отправили на передовую, на одно из самых опасных направлений в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщают РИА Новости.

Уточняется, что Заярный служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя он получил ранение, а позже попал в плен. Тогда российские медики оказали ему помощь, сейчас он находится на лечении в одной из больниц республики.

Ранее CNN рассказывал, что солдат ВСУ в телефонной беседе с корреспондентом телекомпании сообщил, что украинское командование обмануло военнослужащих под Соледаром, пообещав им эвакуацию, но в результате бросив без еды и воды.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как скоро состоится генеральное сражение на Украине (подробнее)