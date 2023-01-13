CNN: украинский солдат рассказал, как командование бросило военных под Соледаром без еды и воды

Украинский солдат рассказал, как командование бросило его подразделение под Соледаром, пообещав эвакуацию. Фото: REUTERS

Украинское командование обмануло военнослужащих под Соледаром, пообещав им эвакуацию, но в результате бросив без еды и воды. Об этом рассказал солдат ВСУ в телефонной беседе с корреспондентом телекомпании CNN.

«Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», - сказал военнослужащий, добавив, что в его подразделении не осталось продуктов, заканчиваются запасы воды, но есть боеприпасы.

Военный добавил, что несколько украинских подразделений под Соледаром получили приказ об отступлении, еще несколько «отступили сами».

Ранее сообщалось, что российские войска перемололи в Соледаре несколько украинских бригад, которые Киев готовил к наступлению на Крым.

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Тем временем советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения бегут под Соледаром целыми ротами.