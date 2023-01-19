Лавров заявил о стремительной деградации ОБСЕ Фото: REUTERS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро деградирует, отказываясь от своих принципов, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте. Особенно выделю документы, посвященные военно-политической безопасности на основе принципов равной неделимой безопасности», – заявил он журналистам.

Как отметил глава МИД России, в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры стран-членов организации договорились, что ни одно государство не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других и претендовать на доминирование в сфере военно-политической безопасности. Дипломат отметил, что все эти обязательства были нарушены западными коллегами.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием, а действующий председатель – Польша – весь 2022 год «выкапывала могилу» для организации.