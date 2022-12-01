Лавров заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

«ОБСЕ становится маргинальным образованием, а действующий председатель – Польша – весь год «выкапывала могилу» для организации», – сообщил Лавров.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что действия ОБСЕ ставят вопрос о том, какими будут наши отношения с организацией.

Как писал сайт KP.RU, представитель польского МИД Лукаш Ясина заявлял, что польские власти запретили делегации из России присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, который пройдет в польской Лодзи 1-2 декабря 2022 года.

Ранее в Совете Федерации ставили под сомнение членство Польши в ОБСЕ из-за военной помощи Украине.

Польша в конце января 2022 года предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе и касалась передачи Варшавой Киеву легких минометов, ПЗРК, беспилотников и боеприпасов.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».