Внешний долг России сократился на 100,4 млрд долларов за 2022 год

Внешний долг России по итогам 2022 года составил 381,8 млрд долларов Фото: REUTERS

Внешний долг России по итогам 2022 года составил 381,8 млрд долларов, что на 20,8% показателя конца 2021 года. Внешний долг РФ сократился на 100,4 млрд долларов, сообщили в ЦБ России.

"Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам", - отметили в регуляторе.

Иностранная задолженность прочих секторов сократилась на 64,934 млрд долларов, до 239,428 млрд долларов. Иностранная задолженность органов государственного аппарата управления за 2022 год снизилась на 16,86 млрд долларов, до 46,493 млрд долларов. Долг ЦБ и банков России сократился на 18,567 млрд долларов, до 95,85 млрд долларов.

Тем временем дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн. рублей или 2,3% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства во вторник, где подводились итоги исполнения бюджета за прошлый год. При этом в ноябре 2022 года министерство финансов России направило из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259,7 млрд рублей на покрытие дефицита в федеральном бюджете.