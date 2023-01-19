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НовостиПолитика19 января 2023 14:31

Глава Минобороны Британии заявил о намерении отправить Украине 600 ракет Brimstone

Конфликт на Украине затянется надолго, считает министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Великобритания отправит Украине 600 высокоточных ракет Brimstone Фото: кадр из видео

Великобритания отправит Украине 600 высокоточных ракет Brimstone Фото: кадр из видео

Великобритания отправит Украине 600 высокоточных ракет Brimstone в рамках нового пакета военной помощи, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Мы планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине», – сказал глава британского Минобороны по итогам встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром.

По мнению Уоллеса, боевые действия на Украине будут продолжаться еще долго, поэтому члены НАТО должны планировать военную поддержку Киеву на годы вперед.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Украине 12 танков Challenger 2. При этом известно, что никаких ограничений по применению и использованию данных боевых танков Лондон Киеву ставить не собирается, использовать данную британскую военную технику солдаты Вооруженных сил Украины смогут на любом участке линии боевого соприкосновения.