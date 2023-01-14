Британский премьер Сунак пообещал предоставить Зеленскому 12 танков

Британский премьер Риши Сунак дал важное обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Фото: REUTERS

В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву 12 танков. Информацию об этом распространило авторитетное британское издание The Independent.

Предполагается, что после этого Великобритания станет первой страной, предавшей украинской стороне основные боевые танки.

«Премьер-министр Риши Сунак, как сообщается, согласился доставить в Украину эскадрилью танков», — отмечают журналисты издания, подчеркивая, что в общей сложности Лондон собирается поставить Киеву сразу 12 боевых танков Challenger 2.

При этом известно, что никаких ограничений по применению и использованию данных боевых танков Великобритания Украине ставить не собирается, использовать данную британскую военную технику боевики Вооруженных сил Украины смогут на любом участке линии боевого соприкосновения, где она им понадобится для выполнения тех или иных задач.

Стоит также добавить, что другие страны поставлять боевые танки Украине в настоящее время пока не торопятся и подобных официальных решений пока что до сих пор так и не приняли. В Киеве рассчитывают на то, что решение Лондона, о котором может быть объявлено уже в течение ближайших нескольких дней, станет катализатором и для других государств - а уже после этого они уже без каких-либо сомнений решат передать ВСУ собственные танки.