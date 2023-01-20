Пентагон сообщил о выделении нового пакета помощи Украине на 2,5 млрд долларов

США продолжают накачивать Украину оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон официально сообщил о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд американских долларов.

В военном ведомстве Соединенных Штатов подчеркивают, что это один из крупнейших пакетов американской военной помощи Киеву за все время, прошедшее с начала специальной военной операции РФ на Украине.

В частности, отмечается, что новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины, утвержденный властями США, включает в себя боеприпасы ЗРК NASAMS, системы ПВО, 59 БМП Bradley, а также 90 БТР Stryker. Как ожидается, данная военная техника и вооружения будут поставлены Украине уже в самое ближайшее время (крайний срок - до конца февраля 2023 года).

При этом американские танки Abrams, как отмечает телеканал CNN, Вашингтон Киеву на данный момент пока что поставлять не готов и не скрывает этого.

Не исключено, что выделение столь масштабного пакета помощи ВСУ со стороны США может быть связано с тем, что вскоре Соединенные Штаты уже не смогут так активно поддерживать Киев, как это происходит сейчас. В частности, речь идет о том, что после начала президентской кампании нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена американские власти снизят уровень поддержки Украины, ведь эта тема не пользуется популярностью у местных избирателей (а Байден очень хотел бы в 2024 году попытаться переизбираться на свой второй четырехлетний президентский срок).