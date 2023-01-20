WP: глава ЦРУ Бернс тайно привел в Киеве тайную встречу с Зеленским

Уильям Бернс провел в Киеве тайную встречу с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Джозеф Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели, чтобы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встрече обсуждались его ожидания относительно планов России по спецоперации на ближайшие недели и месяцы, сообщил американским журналистам один из официальных представителей США на условиях анонимности.

«Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины», — отметил неназванный официальный представитель США, передает влиятельное американское издание The Washington Post.

Конкретное содержание беседы Бернса и Зеленского на данный момент пока не разглашается. Более того, в пресс-службе ЦРУ и офисе украинского президента пока вообще не комментируют информацию о том, имела ли в действительности место данная встреча, как и тайный визит руководителя влиятельной американской спецслужбы в Киев.

Ранее на фоне новостей о тайной встрече Бернса и Зеленского в Киеве стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки объявили о крупном пакете военной помощи Вооруженным силам Украины. Как отмечают представители Пентагона, в данный пакет вошли "почти все типы вооружений и военной техники", которые Киев запрашивал у высшего военно-политического руководства США.