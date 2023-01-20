Посол Антонов рассказал, что США развязали гибридную войну против РФ на ее территории

Анатолий Антонов выступил с крайне громким и важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки и их ближайшие союзники развязали тотальную гибридную войну против России. С таким резонансным заявлением выступил действующий российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что данная гибридная война в настоящее время уже вовсю ведется даже непосредственно на территории РФ.

При этом, как подчеркнул Антонов, в настоящее время Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса». Подобные действия Антонов считает крайне неприемлемыми и абсолютно циничными.

«Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны», — цитирует посла России в Соединенных Штатах официальный телеграм-канал диппредставительства РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также публично заявлял о том, что против России ведется тотальная гибридная война.

"Нам действительно объявлена тотальная война, - подчеркнул Рябков. - Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна". По его словам, российским властям необходимо сделать все, чтобы эффективно противостоять откровенно недружественным и враждебным действиям со стороны "коллективного Запада".