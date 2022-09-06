Рябков заявил, что против России ведется тотальная гибридная война

Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Против России ведется тотальная гибридная война. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналом "Международная жизнь".

"Нам действительно объявлена тотальная война, - подчеркнул Рябков. - Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна".

Дипломат добавил, что на протяжении всей истории Россия "с честью проходит периоды сложнейших испытаний и выходит из них укрепившийся".

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Берлин действует как враг Москве, фактически объявив гибридную войну, введя санкционные ограничения в отношении российской экономики и граждан, а также поставляя Украине летальное оружие, которое направленное против военных России.

Напомним, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани войны с Россией и Китаем. Также он считает, что частично вина за сложившуюся ситуацию лежит и на американском правительстве.