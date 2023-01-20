Спикер парламента Крыма Константинов: Киев получит ответный удар в случае попытки атаки на полуостров

Владимир Константинов поставил на место украинских политиков, мечтающих о "захвате" Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава парламента Крыма, представитель "Единой России" Владимир Константинов публично заявил о том, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать.

«Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», - цитирует публичное заявление влиятельного крымского политика российское информагентство РИА Новости.

Константинов также подчеркнул, что не исключает вероятности, что в случае гипотетической попытки осуществления "атаки на Крым" со стороны боевиков Вооруженных сил Украины в качестве ответных мер Россия нанесет мощные удары высокоточным оружием по всем без исключения центрам принятия решений в Киеве. Впрочем, по мнению спикера крымского парламента, окончательное решение по поводу возможных ответных мер в подобной ситуации в любом случае будет принимать исключительно высшее политическое руководство Российской Федерации.

Ранее из публикаций целого ряда влиятельных американских медиа стало известно о том, что власти Соединенных Штатов допускают возможность оказания помощи украинским властям в осуществлении атак на Крым. Это связано с тем, что США не признают полуостров российской территорией. Данную информацию уже официально подтвердили в руководстве Пентагона.