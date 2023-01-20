В Конгрессе США упрекнули Байдена и Шольца в трусости за "недостаточную помощь Украине"

Джо Байден и Олаф Шольц - слабые политики и трусы, считают в американском Конгрессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента США Джо Байдена и лидера Германии Олафа Шольца публично обвинили в трусости из-за нежелания отправлять на Украину ракеты ATACMS и танки Leopard 2.

За "недостаточную помощь" боевикам Вооруженных сил Украины их публично осудил глава комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.

«Я крайне разочарован тем, что правительства Байдена и Шольца продолжают отказывать Украине в поставках ATACMS и западных танках Leopard 2», — высказался Майкл Маккол.

По мнению видного американского политика, подобные действия Байдена и Шольца являются абсолютно трусливыми и крайне лицемерными. В частности, Маккол обратил внимание на то, что ранее и Соединенные Штаты, и Германия обещали "до конца поддерживать Украину", а теперь фактически отказываются от своих собственных слов и уверений.

Более того, недавно появилась информация о том, что действующий американский лидер Джо Байден может и вовсе практически свернуть программы военной и финансовой помощи Украине, опасаясь. что излишняя поддержка Киева в преддверии старта предвыборной президентской кампании-2024 может существенно оттолкнуть от него рядовых американских избирателей. При этом, если Байден пойдет на такой шаг, то его могут начать жестко критиковать как оппоненты из Республиканской партии США, так и соратники-демократы.