Экс-сотрудница разведки Коффлер назвала опасным дефицит оружия у США из-за поставок Украине Фото: REUTERS

Вашингтон переживает дефицит запасов оружия и боеприпасов из-за поставок Киеву. Об этом сообщила офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

«Сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците», - сказала бывшая сотрудница разведки в эфире телеканала Fox News, отметив, что у США на данный момент мало ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, а также стране не хватает боеприпасов калибра 155 мм.

По словам Коффлер, американская армия США на данный момент не в состоянии обеспечить собственные потребности в боеприпасах для того, чтобы проводить обучение, а также поддержать компетентность военных.

Как отметила экс-сотрудница разведки, для восполнения запасов потребуются годы. Так до 18 лет для того, чтобы восполнить запасы Stinger и около восьми лет для восполнения запасов Javelin. Она заявила, что Вашингтон уделяет слишком много внимания украинскому кризису, не обращая внимания на собственные потребности.

Напомним, накануне стало известно о планах США поставить Украине боеприпасы с американских складов в Израиле.