Автоэксперт объяснил, почему в Москве и Санкт-Петербурге машины ржавеют быстрее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автоэксперт Петр Баканов объяснил, почему в крупных городах машины ржавеют быстрее, чем в небольших населенных пунктах. А причина в том, что в городах в больших количествах используется песко-соляная смесь, чтобы растопить лед на дорогах. Она повреждает кузов автомобиля сильнее, начинается коррозия.

Особенно эта проблема актуальна для Москвы и Санкт-Петербурга.

- В крупных городов в средней полосе России и северной части, используется большое количество реагентов. В этих регионах страны кузова живут меньше, либо быстрее зацветают ржавчиной, чем там, где чистый снег, - сказал Баканов «Газете.Ru».

В южных регионах дорожную соль используют реже, например, в регионах Крайнего Севера такой проблемы нет вообще.

Чтобы защитить машину от московских реагентов, нужно мыть ее несколько раз в неделю. Городская грязь проникает в микротрещины лакокрасочного покрытия и контактируют с голым металлом, вызывая коррозию.

Если долго не отчищать грязь, то она имеет свойство въедаться в лакокрасочное покрытие, от чего оно мутнее.

- Даже мойка два раза в месяц спасет ситуацию, - заключил эксперт.

В свою очередь, руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал о последствиях выбрасывания мусора из машины. С 11 января с помощью видеокамер начнут выявлять водителей, выбрасывающих мусор. Штраф может составлять 5 тысяч рублей, пишет ФАН.

А автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT прокомментировал предложение о замене бетонных дорожных заграждений в виде полусферы на более заметные аналоги. Убрать их предложили в Госдуме.